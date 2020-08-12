Асад поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент Сирии Башар Асад поздравил Александра Лукашенко с очередной победой на выборах главы государства, передает агентство Белта.

«С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах», — сказал сирийский лидер.

Он пожелал Лукашенко дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо народа.

По словам Асада, переизбрание на новый президентский срок Лукашенко предоставляет правительствам обеих стран новые возможности в укреплении сотрудничества всех сферах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Все оппозиционные кандидаты в президенты обжаловали в ЦИК результаты выборов. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.

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