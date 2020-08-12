Асад поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Президент Сирии Башар Асад поздравил Александра Лукашенко с очередной победой на выборах главы государства, передает агентство Белта.
«С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах», — сказал сирийский лидер.
Он пожелал Лукашенко дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо народа.
По словам Асада, переизбрание на новый президентский срок Лукашенко предоставляет правительствам обеих стран новые возможности в укреплении сотрудничества всех сферах.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Все оппозиционные кандидаты в президенты обжаловали в ЦИК результаты выборов. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сенатор попросил Белый дом отозвать кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
— Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» в Белоруссии
— Глава МИД Белоруссии сообщил латвийскому коллеге о попытках внешнего вмешательства