Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» в Белоруссии
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.
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