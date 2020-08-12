Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» в Белоруссии

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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