ЕС может ввести жесткие санкции против властей Белоруссии
Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что власти ЕС обсуждают введение против властей Белоруссии жестких санкций за силовое подавление протестных акций в республике и фальсификацию выборов, передает «Интерфакс».
«Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Белоруссии после выборов», — сказал Синкявичюс.
По его словам, самыми эффективными мерами против руководства страны, ответственного за жесткость в отношении протестующих, могут стать индивидуальные санкции, однако ЕС в настоящее время обсуждает «разные варианты».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что Совет ЕС проведет в пятницу совещание на уровне министров иностранных дел для обсуждения президентских выборов в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.
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