В Верховной раде зарегистрировано постановление о непризнании выборов в Белоруссии

Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов президента в Белоруссии недействительными. Об этом информирует «СТРАНА.ua» со ссылкой на парламентария.

«Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!» — заявил Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Белоруссию отказаться от уличного насилия и начать открытый диалог с гражданами страны, которые не согласны с объявленными результатами президентских выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Насилие — не выход»: Зеленский дал совет белорусам

— Зеленский призвал Белоруссию к диалогу с гражданами страны и отказу от насилия

— Лукашенко обвинил Россию и Украину в организации протестов в Белоруссии