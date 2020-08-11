Глава МИД ФРГ заметил позитивные подвижки в урегулировании ситуации в Донбассе

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе — это позитивный сигнал, который должен повлечь за собой новые решения. Об этом дипломат сказал в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Это позитивный сигнал, который нас очень радует, потому что это дает возможность уставшему населению там, на месте, несколько вздохнуть», — подчеркнул Маас.

По словам министра, важно, чтобы режим соблюдался, так как о прекращении огня ранее объявлялось немало раз.

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