Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

По ее словам, отъезд политика позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — рассказала Ковалькова порталу Tut.by.

Она добавила, что белорусам стоит отказаться от насилия и защитить победу Тихановской легальными, ненасильственными способами.

«Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — заключила Ковалькова.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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