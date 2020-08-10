Белый дом: утверждения СМИ о связях РФ с талибами* являются необоснованными

Утверждения американских СМИ о денежных вознаграждениях для талибов (организация запрещена в России) за убийства американских солдат в Афганистане являются необоснованными и неподтвержденными, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«То, что «Нью-Йорк таймс» изначально сообщила об этом, является неподтвержденным и необоснованным. Президент (Трамп) всегда действует в интересах своих военнослужащих», — сказала Макинэни.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию.

При этом движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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