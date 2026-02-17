В сборной Мали назвали главное условие для проведения матча с Россией

В сборной Мали сообщили о высокой вероятности проведения матча с Россией

Тренер по физической подготовке сборной Мали Александр Копполани рассказал о главном условии, которое необходимо для проведения товарищеского матча с национальной командой России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть еще некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча. Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу», — подчеркнул он.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, встреча России и Мали должна состояться 27 марта в Краснодаре.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля

Ранее сборная Гватемалы по футболу отказалась играть с Россией.