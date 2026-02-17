Размер шрифта
Общество

В России хотят создать агентство для борьбы с буллингом

В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом
Группа депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» — Владимир Плякин, Ксения Горячева и вице-спикер Владислав Даванков — выступили с инициативой создания федерального агентства, специализирующегося на профилактике и борьбе с буллингом. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, это необходимо для обеспечения единой координации государственной политики и практических мер помощи в борьбе с буллингом, включая школьную травлю и кибербуллинг.

Депутаты считают, что новому агентству следует предоставить широкий спектр полномочий, в том числе разработку единых федеральных стандартов профилактики травли, создание четкого алгоритма действий для родителей и образовательных учреждений, координацию работы различных ведомств (Минпросвещения, МВД, Минздрава, Роскомнадзора) в сфере сопровождения случаев буллинга, особенно в цифровой среде.

Кроме того, предлагается организовать единую горячую линию и цифровой сервис для оказания помощи родителям, детям и педагогам, а также разработать федеральные программы подготовки специалистов в области профилактики травли и работы с конфликтами. Важным аспектом является формирование системы мониторинга и учета случаев буллинга, что позволит оценивать эффективность принимаемых мер и своевременно корректировать стратегии.

Ранее Общественная палата предложила переводить участников буллинга в специальные образовательные учреждения.
 
