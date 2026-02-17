Британская делегация не будет участвовать в мирных переговорах в Швейцарии

Интерфакс: делегация Британии не будет участвовать в переговорах в Женеве

Делегация Великобритании, которая прибыла в Женеву, не будет участвовать в переговорах по Украине. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Делегация Великобритании, которая прибыла в отель InterContinental в Женеве, не будет участвовать в переговорах по Украине «, — сказали журналистам.

До этого сообщалось, что трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта стартовали в Женеве. Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее стало известно о разногласиях в украинской делегации.