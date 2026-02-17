Госдума лишила мандата депутата Дзюбу

Госдума на пленарном заседании 17 февраля приняла постановление о досрочном прекращении полномочий члена комитета по энергетике Виктора Дзюбы, представляющего фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, депутат, представляющий в Госдуме Тульскую область, сложил полномочия 16 февраля на основании личного заявления.

Виктор Дзюба родился в 1977 году в Туле. Он был депутатом VII и VIII созывов. С декабря 2017 года политик также входит в состав президиума генсовета партии «Единая Россия».

В декабре 2025 года Государственная дума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Ранее суд взыскал с экс-депутата Курской облдумы Васильева 4 млрд рублей.