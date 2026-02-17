Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Госдума лишила мандата депутата Дзюбу

Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Дзюбы
Makkkeeva/CC BY-SA 4.0

Госдума на пленарном заседании 17 февраля приняла постановление о досрочном прекращении полномочий члена комитета по энергетике Виктора Дзюбы, представляющего фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, депутат, представляющий в Госдуме Тульскую область, сложил полномочия 16 февраля на основании личного заявления.

Виктор Дзюба родился в 1977 году в Туле. Он был депутатом VII и VIII созывов. С декабря 2017 года политик также входит в состав президиума генсовета партии «Единая Россия».

В декабре 2025 года Государственная дума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Ранее суд взыскал с экс-депутата Курской облдумы Васильева 4 млрд рублей.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!