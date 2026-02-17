Звезда «Одна за всех» призналась, что люди перестали ее узнавать

Актриса Ардова сообщила, что люди перестали ее узнавать после смены имиджа

Актриса Анна Ардова призналась «Леди Mail», что люди перестали узнавать ее на отдыхе и в публичных местах после смены имиджа.

«Головы в мою сторону начинают поворачиваться только когда я начинаю громко говорить и смеяться. Поэтому стараюсь сидеть тихонько мышкой», — поделилась артистка.

По словам Ардовой, ее это устраивало. Актриса хотела спокойного отдыха. Она добавила, что широкая известность может быть не всегда приятно.

«Смотря как узнают — если интеллигентно и вежливо, как это может быть неприятно? А если по-хамски, с фамильярностями, чему тут радоваться?» — рассказала актриса.

Ардова отметила, что некоторые поклонники путают ее с ее «простецкими» героинями и ведут себя фривольно. У актрисы также случаются моменты, когда она устала и не может общаться с поклонниками. Артистка просит фанатов не беспокоить ее, но то ее не слышат.

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. Звезда объясняла, что из-за графика ситкома покинула проект. У артистки случился нервный срыв из-за перегруженности.

Ранее Анна Ардова призналась, что расплакалась из-за поступка 24-летнего сына.