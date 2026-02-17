Размер шрифта
Звезда «Одна за всех» призналась, что люди перестали ее узнавать

Актриса Ардова сообщила, что люди перестали ее узнавать после смены имиджа
Александр Уткин/РИА Новости

Актриса Анна Ардова призналась «Леди Mail», что люди перестали узнавать ее на отдыхе и в публичных местах после смены имиджа.

«Головы в мою сторону начинают поворачиваться только когда я начинаю громко говорить и смеяться. Поэтому стараюсь сидеть тихонько мышкой», — поделилась артистка.

По словам Ардовой, ее это устраивало. Актриса хотела спокойного отдыха. Она добавила, что широкая известность может быть не всегда приятно.

«Смотря как узнают — если интеллигентно и вежливо, как это может быть неприятно? А если по-хамски, с фамильярностями, чему тут радоваться?» — рассказала актриса.

Ардова отметила, что некоторые поклонники путают ее с ее «простецкими» героинями и ведут себя фривольно. У актрисы также случаются моменты, когда она устала и не может общаться с поклонниками. Артистка просит фанатов не беспокоить ее, но то ее не слышат.

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. Звезда объясняла, что из-за графика ситкома покинула проект. У артистки случился нервный срыв из-за перегруженности.

Ранее Анна Ардова призналась, что расплакалась из-за поступка 24-летнего сына.
 
