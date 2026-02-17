В Иваново сын похитил у родителей сейф с ценностями на 1,2 млн рублей

В Иваново перед судом предстанет 26-летний местный житель, который украл из квартиры родственников сейф с ценностями, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы области.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года, мужчина пришел в гости к родителям, убедившись, что за ним никто не наблюдает, он вынес из комнаты металлический сейф. В нем находились ценности на 1,2 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого жительница Кубани убедила подругу оплатить несуществующее лечение. Злоумышленница в течение года вела переписку со знакомой, она убедила приятельницу, что нуждается в медицинской помощи. Потерпевшая перевела мошеннице более 2,4 млн рублей.

