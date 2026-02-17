Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Иваново сын похитил у родителей сейф с ценностями на 1,2 млн рублей

В Иваново сын обокрал родителей на 1,2 млн рублей
Shutterstock

В Иваново перед судом предстанет 26-летний местный житель, который украл из квартиры родственников сейф с ценностями, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы области.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года, мужчина пришел в гости к родителям, убедившись, что за ним никто не наблюдает, он вынес из комнаты металлический сейф. В нем находились ценности на 1,2 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого жительница Кубани убедила подругу оплатить несуществующее лечение. Злоумышленница в течение года вела переписку со знакомой, она убедила приятельницу, что нуждается в медицинской помощи. Потерпевшая перевела мошеннице более 2,4 млн рублей.

Ранее россиянин украл у сестры сейф с деньгами и потратил деньги на подарки для девушки.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!