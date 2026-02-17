Размер шрифта
Наука

Названы витамины, дефицит которых особенно опасен для мозга

Frontiers: дефицит шести групп витаминов ускоряет развитие болезни Альцгеймера
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Сниженные уровни витаминов группы B, D, A, С, Е и К связаны с более быстрым когнитивным снижением при болезни Альцгеймера, а их прием в составе комбинированной терапии может замедлять атрофию мозга на ранних стадиях заболевания. К такому выводу пришли ученые из Института трансляционной фармакологии (Италия). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, при которой постепенно разрушаются нейроны, что приводит к ухудшению памяти, мышления и способности к самостоятельной жизни. Чтобы уточнить, какие именно особенности питания связаны с нейродегенерацией, исследователи проанализировали данные ранее опубликованных клинических и экспериментальных работ.

Авторы отмечают, что у пациентов с болезнью Альцгеймера часто выявляются пониженные уровни как жирорастворимых витаминов (A, K), так и водорастворимых — прежде всего группы B и витамина C. Наиболее убедительные данные получены для витаминов B6, B9 и B12, участвующих в обмене гомоцистеина. Повышенная концентрация этого соединения связана с ускоренной атрофией мозга и ухудшением когнитивных функций. В ряде исследований двухлетний прием комбинации этих витаминов замедлял уменьшение объема мозга у людей с легкими когнитивными нарушениями.

Перспективные результаты также получены для витамина D, особенно на ранних стадиях болезни, а также для антиоксидантов — витаминов C и E. Предполагается, что они могут снижать окислительный стресс и воспаление — процессы, играющие ключевую роль в повреждении нейронов.

При этом авторы подчеркивают: наиболее выраженный эффект наблюдался при комбинированном приеме витаминов, а не при использовании одного вещества.

«Болезнь Альцгеймера возникает из-за множества факторов риска, поэтому устранение отдельного дефицита вряд ли станет универсальным решением. Тем не менее, питание и прием добавок могут быть важной частью стратегии профилактики и замедления нейродегенерации», — заключили ученые.

Ранее российские ученые выявили продукты, связанные с развитием деменции.
 
