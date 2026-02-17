Размер шрифта
Переговоры по Украине в Женеве ведутся на английском и русском языках

РИА: переговоры по Украине ведутся на английском и русском языках
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве используют английский и русский языки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Русский и английский», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине стартовал в Женеве 17 февраля. Предыдущие два раза РФ, США и Украина встречались в ОАЭ.

Встреча проходит в отеле InterContinental. В МИД Швейцарии сообщали, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным.

