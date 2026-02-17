Во Франции огромные территории пострадали от наводнения

На юго-западе Франции более 100 тысяч га затопило из-за наводнения

На юго-западе Франции более 100 тысяч гектаров оказались затоплены из-за наводнения. Об этом сообщает телеканал France Info.

Отмечается, что под водой оказались дома, дороги, коммерческие объекты.

Наводнения во Франции, вызванные штормом «Нильс», не прекращаются уже более месяца. Больше всего от стихии пострадали города в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта.

В департаментах Жиронда и Ло-и-Гаронна продолжает действовать красный уровень тревоги, введенный 11 февраля из-за риска наводнений. В более 20 департаментах, главным образом на юге и западе страны, объявлен оранжевый уровень тревоги.

По данным французских СМИ, в коммуне Эгийон департамента Ло-и-Гаронна в рамках мер предосторожности из-за наводнения были эвакуированы более 1000 человек, при этом в 95% домов населенного пункта произошло отключение электроэнергии. Компания Enedis, которая отвечает за эксплуатацию и обслуживание электросетей Франции, сообщила об отключении электричества в 45 тысячах домов.

