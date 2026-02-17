Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Гэндальф заговорил о конце жизни: «Это всегда рядом»

Актер Маккеллен принял, что его жизнь заканчивается
Michael Sohn/AP

Британский актер Иэн Маккеллен заговорил о конце жизни. Интервью с 86-летним исполнителем роли Гэндальфа во «Властелине колец» опубликовало издание The Times.

Маккеллен дал понять, что после несчастного случая, произошедшего с ним в Лондоне в 2024 году, принял, что его жизнь заканчивается. Актер-ветеран говорит, что пережитое изменило его точку зрения, но не уменьшило его страсти к работе.

По словам артиста, он больше не считает себя неуязвимым, но смирился с тем, что жизнь заканчивается и все равно продолжает заниматься любимым делом. По его словам, размышления о кончине естественны на этом этапе, особенно учитывая, что с годами у него на глазах уходило все больше друзей.

«Когда ты молод, она удивляет и завораживает, но это особенность старения. Она всегда рядом», — говорит он.

Сейчас Иэн Маккеллен продолжает играть в театре и сниматься в кино. Он сыграет в черной комедии «Кристоферы» Стивена Содерберга, готовится к съемкам картины «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом и намерен повторить культовый образ Магнето в новых «Мстителях».

Накануне Иэн Маккеллен объяснил, почему не рад возвращению к роли Гэндальфа во «Властелине колец».

Ранее Кристен Стюарт рассказала, что до сих пор не может пережить съемки в роли принцессы Дианы.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!