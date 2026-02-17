Размер шрифта
Премьер Индии высказался о единых стандартах в области ИИ

Моди: мир должен закрепить в договоре общие принципы и стандарты в области ИИ
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству ANI заявил, что мир должен закрепить в договоре общие принципы и стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Моди, соглашение должно быть подобно глобальным нормам в сфере авиации и судоходства. Оно необходимо для обеспечения безопасности и подотчетности на международном уровне.

«Мир должен работать над общими принципами и стандартами в области ИИ. <...> Индия последовательно выступает за сбалансированный путь развития инноваций, одновременно создавая гарантии безопасного и инклюзивного ИИ, доступного для всех», — подчеркнул индийский премьер-министр.

Он добавил, что окончательная ответственность за принятие решений всегда должна оставаться на человеке, даже если ИИ может расширять его возможности, и чтобы гарантии сосуществовали с инновациями, необходим «глобальный договор об ИИ, основанный на определенных фундаментальных принципах».

До этого исследователи из Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ разработали новый метод сжатия больших языковых моделей — таких как GPT и LLaMA, — который позволяет уменьшить их объем на 25–36% без дополнительного обучения и заметной потери качества.

Большие языковые модели требуют значительных вычислительных ресурсов и памяти. Традиционные методы сжатия — квантование, прореживание связей или структурная оптимизация — часто требуют длительного дообучения и могут ухудшать точность. Команда НУЛ матричных и тензорных методов в машинном обучении предложила иной подход — ProcrustesGPT.

Ранее российские ученые доказали, что нейросети мыслят как люди.
 
