«Стратегия катастрофы»: россиян призвали не хранить сбережения в долларах

На фоне политики Центробанка и укрепления рубля хранение сбережений в долларах – это непродуманный подход. В последние дни на фоне валютных колебаний люди, державшие на счетах доллары без хеджирования, потерпели двойной удар – это и курсовые падения, и упущенная выгода, заявил RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он напомнил, что за прошлый год доллар рухнул к рублю на 23% (с 101,68 до 78,23 рубля). С начала текущего года тенденция сохраняется, за полтора месяца падение составило 2,5%, доллар скатился к 76,62 рубля на 17 февраля. Те, у которого сбережения сформированы в долларах и кто не позаботился о мерах защиты вкладов, столкнулись с двойным ударом, отметил эксперт.

«Во-первых, это прямые курсовые потери: например, $100 тыс., купленные по 102 рубля в начале 2025 года, сегодня стоят около 7,7 млн рублей, что означает убыток в 2,3 млн рублей. Во-вторых, колоссальная упущенная выгода: за этот же период рублёвый вклад под 16—18% годовых принёс бы дополнительно около 1,7 млн рублей прибыли», — объяснил аналитик.

По его словам, в целом разница в рублях достигает 4 млн за каждые $100 тыс.. Плюс к этому добавляются инфляция в США в 3%, скрытые издержки на банковские комиссии, высокие спреды при конвертации – все это с каждого доллара дополнительно съедает еще по 3-5 рублей. Таким образом, стратегия хранения долларов в условиях высоких ставок на рублевые депозиты оказалась катастрофической, подчеркнул Шнейдерман.

По его мнению, логичнее ограничить долю доллара в финансовом портфеле на уровне 10%. Что касается прогноза на ближайшее время, то к концу зимы доллар будет стоить 80 рублей, считает эксперт.

«Базовый сценарий для доллара к началу марта предполагает колебания в пределах 74,5-79 рублей», — заключил эксперт.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к весне 2026 года курс доллара может вернуться в диапазон 79–83 рубля, а при неблагоприятном сценарии краткосрочно уходить к 85 рублям. Курс евро будет удерживаться в коридоре 87–91 рубль, юань — 11,3–11,9 рубля. Такой расклад укладывается в базовый сценарий умеренного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев после решения о снижении ключевой ставки до 15,5%, считает специалист.

Ранее Мосбиржа запустила торги аналогом доллара США в новом режиме.