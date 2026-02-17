Голубкина продала дом, в котором жила с Фоменко

Актриса Мария Голубкина рассказала, что продала дом, в котором жила с шоуменом Николаем Фоменко. Ее прямой эфир в одной из социальных сетей цитирует kp.ru.

«Свой дом я, слава тебе Господи, наконец продала», — заявила она.

Загородный дом в Химках площадью в 400 квадратных метров с участком 24 сотки Голубкина приобрела, еще находясь в браке с Николаем Фоменко. Несколько лет звезда безуспешно пыталась продать его.

Голубкина в 21 год вышла замуж за коллегу Николая Фоменко, который старше нее на 11 лет. В браке у них родились двое детей: дочь Анастасия и сын Иван. Пара рассталась в 2008 году. Голубкина публично заявляла, что развестись с Фоменко было ее лучшим решением, о котором она ни разу не пожалела.

Накануне сообщалось, что вдова звезды «Полицейского с Рублевки» Попова не может продать семейный дом.

Ранее у Григория Лепса нашли недвижимость в России на 1,5 млрд рублей.