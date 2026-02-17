Краснодарский край атаковали украинские беспилотники

В Краснодарском крае обломки дрона выбили окна в четырех многоквартирных домах

В Приморско-Ахтарском муниципальном округе Краснодарского края обломки сбитых украинских беспилотников выбили несколько окон в четырех многоквартирных домах. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что люди не пострадали.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и специальных служб. В оперштабе добавили, что администрация окажет жителям помощь в восстановлении окон.

До этого фрагменты сбитых украинских дронов обнаружили в Горячем Ключе в Краснодарском крае.

Также сообщалось, что в Курской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Инцидент произошел в селе Калиновка Хомутовского района.

В Пермском крае 17 февраля был зафиксирован прилет украинских беспилотников. По информации губернатора региона Дмитрия Махонина, никто не пострадал. Он добавил, что все профильные службы оповещены о случившемся, безопасности жителей края ничего не угрожает.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.