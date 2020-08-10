МИД: Москва следит за ситуацией в Белоруссии

Москва внимательно следила за развитием ситуации в Белоруссии в условиях избирательной кампании, указано в официальном комментарии российского министерства иностранных дел.

«Несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации», – указано в заявлении.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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