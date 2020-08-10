В Минске проходит срочная встреча послов стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

По его словам, дипломаты обсуждают прошедшие в Белоруссии выборы и сложившуюся ситуацию.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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