Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом пишет ТАСС.

«Очевидно, что на президентских выборах там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо», — заявил Зайберт.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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