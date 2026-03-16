Россияне окончательно перешли на медленный и осознанный туризм

Путешествия становятся чаще, но короче — это главный итог 2025 года. Туристы по-прежнему готовы к перемещениям, но сокращают длительность отдыха: в среднем минус полдня к каждой поездке. На фоне растущих ожиданий к сервису и впечатлениям это выглядит как эволюция: меньше дней — больше смысла.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Первый важный тренд — медленный туризм. Люди все чаще выбирают маршруты, где не нужно гнаться за количеством галочек в списке достопримечательностей. Осознанные поездки становятся способом выдохнуть, заземлиться и «прожить» место — надо же хоть когда-то взять паузу от турбулентности.

«На деле это выглядит так: можно несколько дней жить в Кутаиси, исследуя древнюю столицу Колхидского царства, а не гнать в тур по Грузии в формате «Вся страна за пять дней». Или зависнуть в маленьком спа-отеле под Калининградом, выбрав ровно одну активность в сутки. Бонусы у такого подхода есть: медленный туризм оставляет пространство для контакта с культурой, которого обычно жутко не хватает в достигаторской гонке», — рассказала эксперт.

Второй тренд — концептуальные поездки.

«Некоторые форматы выросли из курьеза в полноценный вид туризма — слышали про избинг? Трендовым его назвать сложно: на смену пришли другие «-инги». Например, болотинг — путешествия по заболоченным ландшафтам в поисках Шрека или редкой птицы: национальные парки и другие охраняемые зоны прекрасно подходят для наблюдения за крылатыми. Или конюшинг. Нередко путешественники выбирают загородные отели с конными клубами, где обучаются верховой езде и выходят на прогулки в седле», — поделилась эксперт.

Другой трендовый формат — поездки по местам киносъемок. Пермский край после выхода «Сердца Пармы», Сицилия и Таиланд — после «Белого лотоса», Париж — для фанатов «Эмили в Париже», Великобритания — для тех, кто следит за сюжетными поворотами «Бриджертонов», а в Атланту в США едут поклонники «Очень странных дел» (последний сезон вышел как раз в конце 2025 года).

Третий тренд — тихий эколюкс.

«Бархат, золото и личные дворецкие постепенно сдают позиции. Теперь путешественники все чаще выбирают отели с «зелеными» сертификатами, натуральными материалами и приглушенным дизайном. Они точно знают: настоящая роскошь — это панорамные окна, тотальная тишина и брендовые ортопедические матрасы с меню подушек. А еще — гастрономия в формате «с грядки на стол»: хорошо, если у отеля налажены контакты с местными фермерами и другими производителями продуктов», — заявила Шелехова.

Так, обычно туристы делают ставку на природные локации и «скрытые жемчужины». Например, выбирают подмосковные спа-отели у воды, карельские домики в самой глуши, новые шале на Алтае.

Четвертый тренд — самостоятельное планирование с ИИ.

«Путешественникам теперь важно не просто выбрать город, а создать маршрут под себя: под настроение, бюджет, физическую форму, личные интересы. И здесь на сцену выходит ИИ, который делает подготовку понятной и персонализированной. А еще бесплатной — можно сколько угодно болтать с виртуальным собеседником, корректируя сценарий поездки», — поделилась специалист.

Пятый тренд — смена географии. В 2026-м в лидерах, вероятно, могут оказаться страны Африки и Азии, которые либо уже в десятке самых популярных направлений (Таиланд и Китай), либо приближаются к ней (Египет и Марокко). Возможно, мы увидим, как подтягиваются Танзания, Намибия и Кения — все хотят увидеть «Великую миграцию» вживую, считает эксперт.

«Уже есть цифры, доказывающие «поворот на Азию». Сейчас топ-5 стран, куда путешественники купили билеты с июня по август, выглядит следующим образом: Япония (12%), Китай (11,8%), Индонезия (9%), Турция (6,5%) и Южная Корея (5%). Год назад рейтинг выглядел так: Турция, Армения, Китай, Казахстан и Азербайджан. Впереди планеты всей неожиданно оказалась Япония, Китай подтянулся, а вот спрос на Турцию резко сократился. Сохраняется высокий спрос на Краснодарский край: Сочи, Геленджик, Анапа, собственно Краснодар. Популярность последнего обусловлена еще и возвращением к работе местного аэропорта. К этому прибавляется стабильный интерес к Абхазии и Крыму, где ценят море и доступность», — резюмировала эксперт.

