Макрон и президент Ирана провели телефонные переговоры

Макрон и Пезешкиан по телефону обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в социальной сети X, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

По словам французского лидера, во время беседы он призвал Исламскую Республику «положить конец неприемлемым атакам на страны региона», которые она осуществляет, «как напрямую, так и через посредников, в том числе в Ливане и Ираке». Он заявил, что «бесконтрольная эскалация» погружает весь Ближний Восток «в хаос, что влечет за собой серьезные последствия как сегодня, так и в ближайшие годы».

Также Макрон призвал иранскую сторону «как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе».

3 марта французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна «держаться подальше» от войны в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Ирана рассказали, почему Европа поддержала США.

 
