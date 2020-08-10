Тихановская обратилась к силовикам на фоне беспорядков

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам на фоне проходящих в центре Минска протестов. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Она призвала милицию и армию остановить насилие в городе.

Кроме того, политик также обратилась к протестующим с просьбой не провоцировать применение насилия к себе.

«Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие», — сказала Тихановская.

Она также выразила уверенность в том, что представители силовых структур «прежде всего» могут прекратить насилие в столице.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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