Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди возле участков результатом провокации
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди, образовавшиеся у избирательных участков, являются результатом провокации, передает «БелТА».
«Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — сказала Ермошина.
Она назвала такие действия «настоящим саботажем, организованной провокацией».
«Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», — отметила Ермошина.
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