В Минск стекается военная техника

Житель Минска снял видео, на кадрах которого военная техника стекается в город накануне президентских выборов. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Tut.by.

«Вот так происходят в Беларуси выборы», — говорит автор видеозаписи.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — также задержали, возбудив против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После этого на пост президента страны решила баллотироваться супруга Тихановского Светлана, а в Белоруссии начались массовые протесты.

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