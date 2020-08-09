Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали односторонние меры президента Дональда Трампа по поддержке экономики в обход конгресса. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на совместное заявление Пелоси и Шумера.

«Демократы повторяют призыв к республиканцам вернуться за стол переговоров, пойти с нами на компромисс и работать вместе над немедленным оказанием помощи американскому народу. Люди умирают, время дорого», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп объявил, что предпринял ряд мер по поддержанию экономики страны в обход Конгресса. «Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год», — сказал Трамп на пресс-конференции. Президент подчеркнул, что в случае переизбрания на грядущих выборах он сделает налоговые каникулы постоянными.

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