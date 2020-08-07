В Белоруссии задержали журналистов «Настоящего времени»

В Белоруссии задержали троих журналистов телеканала «Настоящее время» из-за работы без аккредитации белорусского МИД. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«Трое журналистов данного телеканала задержаны в связи с тем, что они незаконно осуществляли журналистскую деятельность на территории Беларуси. Они, естественно, подлежат ответственности в рамках административного законодательства. Для начала это административный протокол», — сказала Чемоданова.

Задержанные — штатные корреспонденты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк.

По данным телеканала, телефоны троих задержанных сейчас заблокированы. Также недоступен для связи собственный корреспондент телеканала в Белоруссии Роман Васюкович.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.