Путин предложил обсудить дополнительную помощь Ливану

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута, пишет «Интерфакс».

«Подумаем о том, что можно сделать еще, чтобы помочь людям в этой стране», — сказал Путин.

Президент напомнил, что силы МЧС уже направлены в Бейрут, где спасатели разгребают завалы, а врачи оказывают медицинскую помощь.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 154 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как выглядит Бейрут спустя три дня после взрыва

— США выделят Ливану $17 млн после взрыва в Бейруте

— Назначена дата международной конференции по оказанию помощи Ливану