Путин позвонил Лукашенко
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Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента Белоруссии.
«Президенту Беларуси только что позвонил его российский коллега» — указано в сообщении.
Детали разговора двух лидеров на данный момент не приводятся.
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