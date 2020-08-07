Путин позвонил Лукашенко

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Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента Белоруссии.

«Президенту Беларуси только что позвонил его российский коллега» — указано в сообщении.

Детали разговора двух лидеров на данный момент не приводятся.

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