Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил раздать пшеницу жителям деревни Хванхэ-Намдо, где больше 900 домов пострадало от наводнений, пишет «Интерфакс».

Ким Чен Ын также распорядился наладить поставки товаров первой необходимости и стройматериалов, чтобы восстановить поврежденные здания.

«Главным приоритетом является быстрая поставка спальных мешков, товаров ежедневных нужд, медикаментов и других необходимых вещей для тех, кто пострадал от наводнений, чтобы стабилизировать как можно скорее их жизнь», — сказал лидер КНДР.

К восстановлению домов будут также привлечены военные.

На этой неделе на Корейский полуостров обрушились мощные ливни. В КНДР затоплены 730 домов и 600 гектаров рисовых полей. 179 зданий полностью разрушены. О жертвах не сообщалось.

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