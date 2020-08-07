Помпео призвал Афганистан освободить заключенных талибов*
Госсекретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить из тюрем заключенных боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России), обеспечив тем самым началом последнее условие для старта внутриафганских переговоров, сообщает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, они решат обеспечить скорое освобождение остающихся пленных талибов из своих списков — это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров», — цитирует Госдепартамент слова Помпео.
Он добавил, что поведение обеих сторон в ходе переговоров повлияют на размер грядущей материальной помощи от США.
Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.
(*Талибан — радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран мира).
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