Собчак оштрафовали за участие в акции в поддержку Сафронова

Мещанский районный суд Москвы в четверг оштрафовал телеведущую Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Ивана Сафронова, пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд признал Собчак виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП.) и назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей»,— сказали в суде.

Одиночные пикеты в поддержку Сафронова начались 7 июля, когда его задержали сотрудники ФСБ.

Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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