Помпео предложил помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом предложил помощь стране в связи со взрывом в порту Бейрута, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

«Госсекретарь подтвердил наше твердое намерение помочь ливанскому народу, который имеет дело с последствиями этого ужасного происшествия», — говорится в сообщении.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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