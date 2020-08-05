Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 6 августа, посетит пострадавший от серии взрывов Бейрут. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что французский лидер встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром страны Хасаном Диабом.

По словам главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, в среду, 5 августа Париж принял решение направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бейруте около 300 тысяч человек остались без крова после взрыва

— В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей

— Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна