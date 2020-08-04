Захарова заявила, что Россия не даст в обиду задержанных в Белоруссии сограждан

Россия не даст в обиду задержанных в Белоруссии сограждан, написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала Захарова.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко: задержанные под Минском россияне «рассказали все»

— Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

— Лукашенко призвал Москву «прекратить врать» о задержанных под Минском россиянах