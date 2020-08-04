Стало известно, куда уехал бывший король Испании из-за скандала о коррупции

Отрекшийся в 2014 году от престола король Испании Хуан Карлос I, недавно покинувший страну из-за скандала о коррупции, сейчас находится в Доминикане, пишет газета La Vanguardia.

По информации издания, бывший монарх на машине отправился в Португалию, а потом вылетел в Доминиканскую республику, где проведет несколько недель с семьей.

Коррупционные скандалы вокруг бывшего короля Испании продолжаются уже несколько лет. Последним стал материал в газете El Mundo об отмывании Хуаном Карлосом I крупных денежных средств в момент его нахождения на престоле.

Несмотря на все коррупционные скандалы, Конституция Испании не позволяет привлекать бывших монархов к уголовной ответственности. Ранее в СМИ появилась информация, что Филипп VI намерен официально лишить отца титула, чтобы отдать его под суд. Это будет первый прецедент за всю историю королевства. Кроме того, семья Филиппа VI намерена отказаться от получения денег за счет бюджета.

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