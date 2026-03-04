Армия Израиля начала новую атаку на Иран

Израильские силы обороны объявили о начале новых ударов по иранской территории. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по стартовым площадкам, системам противовоздушной обороны и другой инфраструктуре иранского террористического режима», — говорится в сообщении.
Сообщается о серии мощных взрывов в столице Ирана Тегеране.
Также стало известно, что американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерной программы.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран ответил ударами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.
Ранее Иран пообещал продолжать «шаги мести» после гибели верховного лидера Хаменеи.