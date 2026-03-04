Размер шрифта
Армия

Армия Израиля начала новую атаку на Иран

Армия Израиля заявила, что начала масштабную волну ударов по Ирану
Nir Elias/Reuters

Израильские силы обороны объявили о начале новых ударов по иранской территории. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по стартовым площадкам, системам противовоздушной обороны и другой инфраструктуре иранского террористического режима», — говорится в сообщении.

Сообщается о серии мощных взрывов в столице Ирана Тегеране.

Также стало известно, что американские бомбардировщики B-2 наносят удары по объектам КСИР.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерной программы.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран ответил ударами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран пообещал продолжать «шаги мести» после гибели верховного лидера Хаменеи.

 
