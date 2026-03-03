При ударе беспилотников по Волгоградской области получили ранения пять человек

Бочаров: в ходе атаки дронов на Волгоградскую область пострадали пять человек

В результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова. Были выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

Губернатор подчеркнул, что у всех пяти пострадавших нет критических ранений, врачи оказывают им помощь.

Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению возможных повреждений, ликвидации последствий ударов, помощи пострадавшим и подготовки пунктов временного размещения.

В свою очередь, Life со ссылкой на SHOT сообщил о прозвучавших над южными и северными районами Волгограда пяти-семи громких взрывах. В небе были слышны характерные звуки двигателей и мелькали вспышки.

2 марта ударный беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал корпус городской больницы Донецка.

Ранее ВС РФ ударили по украинским аэродромам, с которых запускались дроны.