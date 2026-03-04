Россиянам назвали безопасную порцию суши и роллов на 8 Марта

В преддверии 8 Марта, когда доставка японской еды становится особенно популярной, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова рассказала «Газете.Ru», почему объедаться роллами не стоит и к каким последствиям это может привести.

По ее словам, суши и роллы вполне могут посоревноваться по калорийности с фастфудом.

«В одной порции высококалорийных роллов может содержаться до 800 килокалорий. Особенно это касается роллов типа «Филадельфия», куда входят сливочный сыр и иногда майонез», — предупреждает Русакова.

Но дело не только в сыре и майонезе. Белый клейкий рис — основа любых роллов — сам по себе продукт коварный. Он быстро усваивается, обладает высоким гликемическим индексом и провоцирует резкий скачок сахара в крови. А если роллы еще и обжарили в кляре (темпура), калорийность взлетает за счет жиров, впитанных при жарке.

Суши и роллы также могут нарушить пищеварение и привести к отекам. Виноват в этом не только рис.

«Из-за отсутствия клетчатки в белом рисе и его клейкой текстуры может нарушиться стул, возникнуть запор. Рис притягивает к себе жидкость, и стул тоже может задерживаться. Появляются вздутие, тяжесть, обостряются хронические заболевания», — объясняет диетолог.

Отдельная тема — соусы. Соевый соус содержит сахар и соль, что ведет к задержке жидкости, повышает жажду и влияет на углеводный обмен. А острые компоненты (например, японская горчица) могут спровоцировать обострение гастрита, язвы или панкреатита.

«Внешне суши и роллы кажутся легкой едой, они небольшого размера, и сложно остановиться на маленькой порции. Создается ощущение, что съел совсем немного, хотя на самом деле калорийность уже зашкаливает», — отмечает Русакова.

К тому же после такой еды часто снова хочется есть. Из-за быстрых углеводов и скачка сахара аппетит в следующий прием пищи только усиливается. Получается замкнутый круг: роллы не насыщают надолго, зато оставляют после себя чувство тяжести и жажду.

Некоторым людям суши и роллы лучше вообще исключить из рациона или проявлять особую осторожность. В группе риска:

— пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ (язва, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, колиты);

— люди с болезнями почек и печени, у которых нарушена функция этих органов;

— те, у кого аллергия на морепродукты;

— пациенты с ожирением и диабетом 2-го типа;

— дети и беременные женщины — из-за риска кишечных инфекций, связанных с употреблением сырой рыбы.

«Продукт должен быть качественно приготовлен. Сырая рыба может стать источником инфекции, поэтому заказывать суши стоит только в проверенных ресторанах, где можно видеть, как готовят блюдо», — подчеркивает врач.

Как быть, если отказаться от роллов совсем не хочется, особенно в праздник? Русакова дает четкие ориентиры.

«Здоровым людям рекомендуется употреблять суши и роллы не чаще одного-двух раз в неделю. Порция не должна превышать 200–300 граммов. Выбирайте роллы с минимальным количеством жирных ингредиентов, по возможности ешьте их без соуса», — говорит эксперт.

Индивидуальный объем зависит от суточного рациона, физической активности и особенностей метаболизма. Тем, кто следит за весом или имеет хронические заболевания, лучше посоветоваться с врачом.

Праздничный ужин не обязательно превращать в испытание для организма. Чтобы роллы принесли только удовольствие, соблюдайте простые правила:

— не заказывайте больше 6–8 штук на человека (это примерно 250–300 г);

— отдавайте предпочтение роллам с огурцом, авокадо (несмотря на его калорийность, это лучше, чем сыр и майонез) и без темпуры;

— используйте соевый соус минимально, а лучше замените его на низкосолевой вариант;

— убедитесь, что ресторан надежный, а рыба свежая.

Ранее выяснилось, что в России снова подорожают суши и роллы.