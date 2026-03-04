Россия и Китай заблокировали программу США в Совбезе ООН

Россия и Китай в СБ ООН выступили против проекта США по работе Совбеза

Россия и Китаей выступили против утверждения рабочей программы американского председательства в Совете Безопасности ООН на март 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

«2 марта Россия совместно с Китаем выступила против принятия программы работы американского председательства Совета Безопасности ООН в марте 2026 года. Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в подготовленном США проекте документа фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по «санкциям» в отношении Ирана», — говорится в заявлении.

Программа работы Совбеза представляет собой неофициальный способ информирования членов Организации Объединенных Наций, журналистов и других заинтересованных лиц о предстоящих событиях. Официально заседание считается утвержденным лишь в день его проведения, когда Совет окончательно согласует повестку дня. В марте председательство в этом органе осуществляется Соединенными Штатами.

3 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международная система, основанная на принципах Организации Объединенных Наций (ООН), фактически перестала работать на фоне эскалации вокруг Ирана.

Ранее Россия и Китай организовали заседание Совбеза ООН по ситуации с Ираном после атаки США и Израиля.