Реакция Мерца на полученный от Трампа удар попала на видео

Трамп пообещал «сильно ударить» Германию и продемонстрировал это на Мерце
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца после слов о том, что нужно «ударить» Германию. Эпизод произошел во время совместной пресс-конференции в Белом доме.

«Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

После этого американский президент хлопнул ладонью по ноге сидящего рядом канцлера ФРГ. На что Мерц не стал негативно реагировать, он улыбнулся и покачал головой.

В свою очередь Мерц отметил, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что эта военная кампания должна завершиться как можно скорее.

До этого Мерц назвал Трампу условие для заключения соглашения по Украине. Канцлер ФРГ заявил, что европейские страны не смогут принять соглашение, которое будет заключено без участия Германии.

Ранее Трамп рассказал Мерцу об отношениях Путина и Зеленского.

 
