«Сообщество негодует»: опровергнуты данные об огромных зарплатах сварщиков в России

В феврале все ведущие СМИ облетела новость: сварщик — самая высокооплачиваемая профессия в России, где доход свыше 260 тысяч рублей. Однако в профессиональном сообществе это вызвало насмешки и негодование. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Мерзляков, арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница».

По его словам, сварщики с таким доходом существуют, но их единицы на всю страну — как правило, это подводная сварка, крайне опасное направление, где специалистов можно пересчитать по пальцам.

«Выдавать их заработки за «среднюю зарплату сварщика» — это все равно что считать среднюю температуру по больнице», — пояснил эксперт рынка.

Как отметил Мерзляков, реальная картина другая.

«В художественной ковке и декоративной сварке адекватная зарплата в Москве и Петербурге — 140–180 тысяч рублей. В регионах средний заработок едва дотягивает до ста тысяч. А в ЖКХ, где работают тысячи сварщиков, зарплата в городских службах Петербурга — 60–90 тысяч, средняя — 70», — поделился он.

Проблема в том, что на таких деньгах человек не может повлиять на свой доход. Зачастую люди выгорают, впадают в апатию и порой даже начинают злоупотреблять алкоголем прямо на рабочем месте. Работодатели это знают, ловят с перегаром, но не увольняют — найти грамотного специалиста на 70 тысяч — это лотерея.

«Отдельная больная тема — сдельная оплата. Казалось бы: сделал больше — получил больше. Но бизнес сам уничтожает мотивацию. Я и коллеги десятки раз видели одну и ту же картину: кузнец вкалывает на сделке, зарабатывает 200–250 тысяч за месяц, а руководство в ответ снижает расценки, чтобы зарплата «вернулась» к условным 140 тысячам. Когда человек видит, что за эффективность его наказали урезанием тарифов — он чувствует острейшую несправедливость. Начинает работать ровно столько, чтобы не уволили, или просто уходит. И это не единичный случай — так устроено почти везде», — констатировал Мерзляков.

Решение у этой проблемы простое: дать человеку гарантированный процент от объема заказа. Если сотрудник заработал 300 тысяч — значит, работодатель заработал кратно больше. Оборот растет в реальных цифрах. Элементарная арифметика, но жадность и короткое мышление мешают это увидеть.

«У нас мастера могут выйти на 300 тысяч, но только при большом объеме работ и не каждый месяц. Стабильный средний заработок — 150–200 тысяч. И вот что важно: держать темп под 300 тысяч — это высочайшая монотонная нагрузка», — подчеркнул эксперт.

От таких темпов, по словам эксперта, здоровье и психика со временем посыпятся. Работникам тяжелых профессий выгоднее зарабатывать чуть меньше, но дольше сохранять здоровье. Это надежнее, чем месяцы «сверхприбыли» за счет ресурса организма.

«260 тысяч в заголовке — красивая цифра. Но за ней стоит либо уникальная специализация, доступная единицам, либо работа на износ. А для большинства сварщиков реальность — это 70–150 тысяч и отсутствие перспективы роста при нынешнем подходе бизнеса к оплате труда», — резюмировал он.

