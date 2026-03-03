Размер шрифта
МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия

Гросси: эксперты МАГАТЭ не обнаружили у Ирана ядерного оружия
Albert Otti/Global Look Press

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

При этом глава организации добавил, что отказ от полной прозрачности не позволял назвать ядерную программу однозначно мирной.

3 марта израильский бригадный генерал Эфи Дефрин сообщил, что вооруженные силы страны нанесли удар по «засекреченному ядерному объекту», находящемуся вблизи Тегерана. Он утверждает, что на данном объекте группа ученых вела работы по созданию ядерного оружия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об отсутствии у страны планов на разработку ядерного оружия.

 
