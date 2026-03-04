Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане

Вооруженные силы Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявляют о том, что нанесли удар по эсминцу Соединенных Штатов, который находился в Индийском океане. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

«ВМС КСИР нанесли удар ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана, а также по судну-дозаправщику [находившемуся] рядом с ним», — приводит пресс-релиз КСИР иранское информационное агентство.

До этого сообщалось, что действия Ирана обнажили пробелы в стратегии США и Израиля. По мнению автора журнала Strategic Culture Мартина Джея, рост цен на нефть станет ключевым фактором, который определит исход вооруженного конфликта. Иран уже перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто наблюдал за происходящим, отметил эксперт. Он также выразил мнение, что еще одной серьезной ошибкой станет вовлечение в конфликт других стран Персидского залива, поскольку это нанесет удар по их экономике.

Ранее СМИ США сообщили, что иранская подлодка российского производства не пострадала после атаки.