Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Фенолог Любов назвал регион, в который в марте вернется зима

Фенолог Любов: март в Нижегородской области будет зимним
Lindsay DeDario/Reuters

Скоро в Нижегородскую область вернется зимняя погода, а текущая оттепель завершится. Настоящие весенние температуры жители региона ощутят лишь в конце марта, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

«Март будет фактически зимним. Зима еще вернется в регион — и снег еще будет, и морозы. <...> По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю», — отметил Любов.

Он подчеркнул, что текущие температуры в Нижегородской области, колеблющиеся между 0 и +2 градусами, не продержатся долго.

По словам фенолога, из-за обильных снегопадов и значительного накопления снега процесс таяния будет медленным.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что окончательное наступление весны и стабильное потепление в Москве и Подмосковье не предвидится ранее второй половины марта. По его словам, пик мартовского тепла пройден.

Ранее россиянам раскрыли, когда начнется сезон цветения и пыльцы.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!