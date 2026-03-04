Фенолог Любов назвал регион, в который в марте вернется зима

Скоро в Нижегородскую область вернется зимняя погода, а текущая оттепель завершится. Настоящие весенние температуры жители региона ощутят лишь в конце марта, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

«Март будет фактически зимним. Зима еще вернется в регион — и снег еще будет, и морозы. <...> По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю», — отметил Любов.

Он подчеркнул, что текущие температуры в Нижегородской области, колеблющиеся между 0 и +2 градусами, не продержатся долго.

По словам фенолога, из-за обильных снегопадов и значительного накопления снега процесс таяния будет медленным.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что окончательное наступление весны и стабильное потепление в Москве и Подмосковье не предвидится ранее второй половины марта. По его словам, пик мартовского тепла пройден.

