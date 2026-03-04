Стала известна судьба Тарантино после обстрела Израиля

TMZ: слухи о гибели Тарантино в Израиле не подтвердились

Американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино, периодически живущий в Израиле, жив и не пострадал в результате ударов с стороны Исламской Республики. Об этом сообщает портал о жизни знаменитостей TMZ.

«Слухи о гибели Квентина Тарантино в результате ракетного обстрела Израиля — полная чушь, и, как стало известно TMZ, с семьей режиссера все в порядке», — говорится в публикации.

Журналисты сослались на источник в окружении режиссера, который опроверг информацию о его гибели, распространившуюся ранее в социальных сетях.

«Квентин [Тарантино] жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже», — заявил собеседник издания.

Как отмечается, американский режиссер вместе с семьей живет попеременно в Израиле и в Лос-Анджелесе (США).

Тарантино приобрел мировую известность благодаря таким фильмам, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Однажды в Голливуде». Кинокартина «Криминальное чтиво» принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премию «Оскар», BAFTA, и «Золотой глобус».

